Тольятти побил рекорд по количеству стартап-команд на туре Сколково

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-15T11:56:20+03:00

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Площадка объединила представителей власти, экспертов различных направлений, маркетологов, инвесторов и тольяттинских молодых новаторов, готовых активно получать знания, привлекать бизнес-ангелов, конкурировать и вступать на путь бизнеса и цифровизации. Причем, по словам организаторов, Тольятти побил рекорд посещаемости аналогичных мероприятий в рамках тура, который проходит по 10 городам России.

МегаФон,как партнер государства в подготовке и реализации программы «Цифровая экономика», а также оператор цифровых возможностей для молодых IT – специалистов, выступил экспертом, озвучив существующие тренды и рассказав о необходимой базе для развитие умных систем - технологической инфраструктуры, в том числе большого количества сенсоров и датчиков на базе «интернета вещей», развитой системы связи и высокоскоростного доступа в интернет, а также наличия опыта в облачных вычислениях и продвинутой аналитике на основе Big Data.

Об этом директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко рассказал в рамках панельной дискуссии «Источники цифрового прорыва в регионах» с участием Дмитрия Богданова, министра экономического развития и инвестиций Самарской области, Александр Сергиенко, директора ГАУ «Центр инновационного развития кластерных инициатив», Михаила Криштала, ректора Тольяттинского Государственного университета и Олег Мосяжа, заместителя генерального директора Сколково Форум.

- Частью развития экономики и роста ВВП сейчас становится цифровизация и развитие «Умных городов и регионов». Это цифровые решения, которые позволят решать проблемы с транспортом, безопасностью, экологией. У нас большой опыт реализации крупных высокотехнологичных проектов в России. Наличие экспертизы в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M решений, реализации ИКТ проектов – все это позволяет МегаФону активно участвовать в создании инфраструктуры и решений, необходимых для функционирования элементов умного города. В Самарской области мы презентовали готовое решение «Умное ЖКХ» и даже мобильное приложение для охраны объектов малого и среднего бизнеса. МегаФон обладает уникальным набором компетенций и активов. Все это позволяет нам активно участвовать в создании решений для создания умного города или региона, - прокомментировал Максим Токаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU