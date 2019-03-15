В Самарской области разработают социальный стандарт по перевозке пассажиров

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-15T12:10:04+03:00

Региональный стандарт появится до конца этого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области собираются разработать социальный стандарт по перевозке пассажиров. Сделать это хотят для повышения качества транспортного обслуживания населения.

- Этот стандарт устанавливает критерии доступности, надежности, комфортности и экологичности оказываемых услуг. В Самаре и Тольятти уже занялись улучшением транспортной доступности: оптимизируются схемы и маршруты, отслеживается ситуация по интервалам движения транспорта, обновляется подвижный состав, устанавливаются новые остановки и регулируются светофоры, - сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

Вместе с тем на данный момент есть много вопросов, которые еще требуют доработки. К примеру, это подготовка и переподготовка водителей общественного транспорта, проведение медосмотров и проверок техсостояния подвижного состава, выделение отдельных полос для общественного транспорта, установка дорожных датчиков - детекторов транспорта и многое другое.

По итогам заседания, которое прошло в губдуме, было принято решение создать рабочую группу, которая займется детальной проработкой всех выявленных «болевых точек» и определением дальнейших путей развития транспортной инфраструктуры. После этого будет разработан специальный стандарт. Предполагается, что он появится в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU