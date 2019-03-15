2019-03-15T12:45:56+03:00
Общество

В социальных сетях сообщили о массовой драке самарских полицейских, не поделивших стажерку

В региональном ГУ МВД заявляют, что информация не соответствует действительности
Михаил ГОРЮНОВ
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Историю активно обсуждают в социальных сетяхИсторию активно обсуждают в социальных сетяхФото: соцсети
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В социальных сетях появилась информация о массовой драке, которая произошла между сотрудниками полиции в одном из развлекательных заведений Самары. Как сообщает телеграм-канал Baza, накануне 8 марта два оперативника не поделили стажерку Викторию Ш.

- Стажёрка Вика – девушка оперативника Максима. И так вышло, что именно ее захотели поздравить с 8 марта все сотрудники обоих отделов. Максим сначала терпел. Но тут в дело вступил опер Артём Г. Его поздравления сразу вышли за рамки 8 марта, приблизившись к 14 февраля. Максим оттолкнул Артёма, опера бросились друг на друга, к ним присоединились их друзья, - пишет источник.

В интернете отмечают, что в массовой драке приняли участие шесть стражей порядка. Их разняли и обошлось без травм. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту "КП-Самара" сообщили, что изложенная в соцсетях информации не соответствует действительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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