2019-03-15T12:38:05+03:00
Происшествия

В Самарской области двое сельчан увели с поля 13 чужих быков

Недавно мужчины предстали перед судом
Анастасия ФИЛАТОВА
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За кражу рогатого скота мужчины получили условные срокиЗа кражу рогатого скота мужчины получили условные сроки
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В Самарской области суд вынес приговор двоим жителям села Большая Черниговка, которые увели 13 чужих быков.

- Было установлено, что двое мужчин 58-ми и 56-ти лет угнали рогатый скот с поля, расположенного рядом с селом Малая Черниговка Большечерниговского района, 3 ноября 2018 года. Своими действиями они нанесли вред собственнику быков на сумму 368 550 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Ни продать, ни что-либо еще сделать с украденными быками мужчины не успели. На их след быстро вышли полицейские. Они же и вернули похищенный скот владельцу. Суд признал обоих сельчан виновными и назначил им наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год каждому. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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