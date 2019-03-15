2019-03-15T13:54:41+03:00
Общество

В Самарской области объявят конкурс на пост министра культуры

Сейчас эту должность занимает Сергей Филиппов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В правительстве Самарской области грядут изменения. В ближайшее время кадры на высшие посты начнут подбирать с помощью открытых конкурсных процедур. Об этом в четверг, 14 марта, сообщил губернатор Дмитрий Азаров на встрече с самарскими финалистами конкурса "Лидеры России" в Сочи.

- Мы объявим открытый конкурс на замещение должности министра культуры Самарской области. Приглашаю всех желающих к участию, - заявил глава региона.

Отметим, что после того, как Дмитрий Азаров был назначен на пост губернатора Самарской области, он провел в региональном правительстве ряд кадровых перестановок. Некоторые из чиновников, которые находились в статусе "врио", были переназначены, а часть руководителей ведомств были заменены. Что касается министерства культуры региона, то пока его возглавляет Сергей Филиппов.

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Дмитрий Азаров, отметил, что работой Филиппова доволен, но в принципе региону может понадобиться новая кровь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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