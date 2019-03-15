В Самаре в автобусе № 34 подрались водитель и пассажир

СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-15T13:52:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 15 марта, в Самаре разгорелся еще один конфликт в общественном транспорте. На этот раз дело не ограничилось простой словесной перепалкой, а дошло до рукоприкладства. Речь идет о конфликте в автобусе № 34, в ходе которого водитель избил одного из пассажиров.

- По данному факту уже приняты меры. Водителя уволили по дискредитирующим обстоятельствам, - сообщили в компании «СамараАвтоГаз».

Из-за чего разгорелся конфликт и насколько серьезно пострадал пассажир, пока не известно. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются. К слову, обеспокоенные поведением водителей автобусов горожане предложили перевозчику проверять своих сотрудников, чтобы в дальнейшем избежать таких ситуаций. В частности, они выступили с идеей тестировать водителей на психологическую устойчивость и агрессию.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Автобусы или "капсулы смерти": к чему может привести возврат маршруток на Красную Глинку в Самаре? 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Устал возить «карточников»: в Самаре водитель автобуса обматерил пенсионеров

Горожане попросили привлечь мужчину к ответственности за хамское поведение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU