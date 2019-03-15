2019-03-15T13:52:37+03:00
Общество

В Самаре в автобусе № 34 подрались водитель и пассажир

Из-за чего разгорелся конфликт, пока не известно
Анастасия ФИЛАТОВА
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По факту потасовки в автобусе проводится проверкаПо факту потасовки в автобусе проводится проверкаФото: Архив "КП"
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В пятницу, 15 марта, в Самаре разгорелся еще один конфликт в общественном транспорте. На этот раз дело не ограничилось простой словесной перепалкой, а дошло до рукоприкладства. Речь идет о конфликте в автобусе № 34, в ходе которого водитель избил одного из пассажиров.

- По данному факту уже приняты меры. Водителя уволили по дискредитирующим обстоятельствам, - сообщили в компании «СамараАвтоГаз».

Из-за чего разгорелся конфликт и насколько серьезно пострадал пассажир, пока не известно. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются. К слову, обеспокоенные поведением водителей автобусов горожане предложили перевозчику проверять своих сотрудников, чтобы в дальнейшем избежать таких ситуаций. В частности, они выступили с идеей тестировать водителей на психологическую устойчивость и агрессию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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