2019-03-15T14:27:20+03:00
Общество

Жители Самарской области смогут поставить оценки своим управляющим компаниям

Мнение самарцев учтут при составлении рейтинга УК
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителям региона посоветовали не жалеть УК и дать им честную оценкуЖителям региона посоветовали не жалеть УК и дать им честную оценкуФото: Архив "КП"
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В Самарской области создадут рейтинг управляющих компаний. Если раньше в его составлении участвовали только сами организации и Госжилинспекция, то на этот раз к этому действу привлекут собственников жилья и органы местного самоуправления.

- Мы должны отразить реальное положение дел в сфере работы управляющих организаций. Результаты анкетирования собственников войдут в общий итог оценки деятельности УК за 2018 год. Рейтинг будет опубликован на сайте Госжилинспекции, и на него могут опираться собственники при выборе УК, - рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских.

Анкеты и списки всех работающих УК уже разослали во все муниципальные образования. Жителям региона посоветовали не жалеть организации и дать им честную оценку. В частности, самарцам предлагают оценить, как изменился их дом при работе УК, насколько оперативно сотрудники организаций реагируют и отрабатывают заявки граждан, а также как компании исполняют план работ по содержанию и ремонту дома. Предполагается, что анкеты с поставленными УК "оценками" поступят в Общественную палату до 25 марта, а к 1 апреля эти данные передадут в Госжилинспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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