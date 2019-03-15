Жители Самарской области смогут поставить оценки своим управляющим компаниям

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-15T14:27:20+03:00

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В Самарской области создадут рейтинг управляющих компаний. Если раньше в его составлении участвовали только сами организации и Госжилинспекция, то на этот раз к этому действу привлекут собственников жилья и органы местного самоуправления.

- Мы должны отразить реальное положение дел в сфере работы управляющих организаций. Результаты анкетирования собственников войдут в общий итог оценки деятельности УК за 2018 год. Рейтинг будет опубликован на сайте Госжилинспекции, и на него могут опираться собственники при выборе УК, - рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских.

Анкеты и списки всех работающих УК уже разослали во все муниципальные образования. Жителям региона посоветовали не жалеть организации и дать им честную оценку. В частности, самарцам предлагают оценить, как изменился их дом при работе УК, насколько оперативно сотрудники организаций реагируют и отрабатывают заявки граждан, а также как компании исполняют план работ по содержанию и ремонту дома. Предполагается, что анкеты с поставленными УК "оценками" поступят в Общественную палату до 25 марта, а к 1 апреля эти данные передадут в Госжилинспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU