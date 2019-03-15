Жителям Самары и Тольятти пересчитают платежи за тепло

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-15T14:58:45+03:00

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В апреле жителям Самары и Тольятти придут квитанции за март со скорректированными данными по оплате за тепло и горячую воду, полученными в 2018 году. Такие платежки придут тем собственникам жилья, в чьих домах установлены общедомовые счетчики. Об этом сообщает пресс-служба самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно постановлению регионального правительства, жители домов с общедомовым прибором учета оплачивают тепло на основе расчетов среднемесячного потребления конкретного дома за предыдущий год. В связи с этим в первом квартале нового года проводится корректировка начислений. В частности, учитываются показания общедомового счетчика и фактическое потребление тепла. Разница между расчетным и фактическим потреблением корректируется по итогам года. Таким образом, тем, кто в прошлом году не экономил, придется доплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU