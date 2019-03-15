2019-03-15T15:43:44+03:00
Происшествия

В Самарской области молодой человек отправился на рыбалку и провалился под лед

К счастью, товарищ парня успел быстро вытащить его из воды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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Вечером в четверг, 14 марта, на реке Кривуша в Новокуйбышевске произошло ЧП. Там провалился под лед 20-летний молодой человек.

- Парень вместе с еще одним мужчиной планировали порыбачить, но из-за оттепели лед истончился и не выдержал их веса. Молодой человек рухнул в воду. К счастью, находившийся рядом с ним мужчина успел его вытащить, - сообщили в ПСС Самарской области.

В результате произошедшего парень получил переохлаждение. Ему понадобилась срочная эвакуация на берег. На помощь рыбакам были направлены двое спасателей на аэросанях. Пострадавшего благополучно доставили на берег. Там ему была оказана необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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