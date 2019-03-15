Безенчукскому району назначили нового прокурора

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-15T15:56:07+03:00

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В Самарской области назначили нового прокурора Безенчукского района. Этот пост занял Сергей Фридинский, который последнее время трудился заместителем прокурора Советского района Самары.

- Сергей Фридинский назначен на пост прокурора Безенчукского района приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки от 13 марта 2019 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сергею Фридинскому 37 лет. Окончил Современную гуманитарную академию. На службе в органах прокуратуры он состоит с 2003 года. Свою карьеру начинал с должности следователя прокуратуры Отрадного. С 2009 по 2010 год Сергей Фридинский работал заместителем прокурора Тольятти. После этого он перешел на службу в областную прокуратуру, а с 2013 года трудился в прокуратуре Советского района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU