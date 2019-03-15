2019-03-15T19:16:10+03:00
Общество

Президент Группы компаний «АКОМ» избран в состав Правлений РСПП

Президент АО «ГК АКОМ» Николай Михайлович Игнатьев избран в состав Правлений Общероссийской общественной организации «РСПП»
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14 марта в Москве в рамках ХII Недели российского бизнеса состоялся очередной Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей14 марта в Москве в рамках ХII Недели российского бизнеса состоялся очередной Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей
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14 марта в Москве в рамках ХII Недели российского бизнеса состоялся очередной Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. В его работе приняли участие Президент РФ Владимир Путин, члены правительства РФ, главы субъектов РФ, руководители ключевых институтов развития, руководители ведущих российских и иностранных компаний. На съезде были подведены основные итоги деятельности РСПП в 2018 году и намечены перспективы дальнейшей работы.

Президент АО «ГК АКОМ» Николай Михайлович Игнатьев избран в состав Правлений Общероссийской общественной организации «РСПП» (ООО «РСПП» и Общероссийского объединения работодателей «РСПП» (ООР «РСПП»). Это свидетельство высокого доверия и авторитета со стороны бизнес-сообщества, признание заслуг и достижений, которыми отмечена, как предпринимательская, так и общественная деятельность главы компании «АКОМ». Более 16 лет Николай Михайлович Игнатьев возглавляет созданную им компанию, которая является лидером по производству и реализации АКБ в России, выпуская продукцию высокого качества на уровне мировых стандартов. Законодательные и экономические инициативы главы «АКОМ» находят отклик на региональном и федеральном уровне.

Активное участие Николая Михайловича в деятельности Правления, несомненно, послужит интересам отрасли химических источников тока и отечественной промышленности в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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