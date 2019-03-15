2019-03-15T20:01:10+03:00
Общество

В Самаре преподаватель университета путей сообщения заплатит 60 тыс. рублей за любовь к деньгам

Мужчина попросил взятку со студента за оценку "хорошо"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Преподаватель в Самаре попался на взяткеПреподаватель в Самаре попался на взятке
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В Самаре суд вынес приговор преподавателю СамГУПС. Его признали виновным в коррупции. В Материалах дела говорится, что он вымогал взятку в размере, не превышающем 10 тыс. рублей.

- Доцент одной из кафедр вуза получил взятку от студента в августе 2018 года. За деньги он должен был поставить оценку "Хорошо" студенту, не принимая у него экзамен. Затем он проставил оценку в ведомости промежуточной аттестации и в зачетке, - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре .

Вину обвиняемого полностью доказали. Суд приговорил подсудимого к наказанию: преподаватель должен выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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