В Самаре преподаватель университета путей сообщения заплатит 60 тыс. рублей за любовь к деньгам
Мужчина попросил взятку со студента за оценку "хорошо"
Преподаватель в Самаре попался на взятке
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В Самаре суд вынес приговор преподавателю СамГУПС. Его признали виновным в коррупции. В Материалах дела говорится, что он вымогал взятку в размере, не превышающем 10 тыс. рублей.
- Доцент одной из кафедр вуза получил взятку от студента в августе 2018 года. За деньги он должен был поставить оценку "Хорошо" студенту, не принимая у него экзамен. Затем он проставил оценку в ведомости промежуточной аттестации и в зачетке, - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре .
Вину обвиняемого полностью доказали. Суд приговорил подсудимого к наказанию: преподаватель должен выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU