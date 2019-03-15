В Новокуйбышевске ребенок задохнулся в горящей комнате в общежитии в свой день рождения

СЕГОДНЯ 20:06 2019-03-15T20:06:57+03:00

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Трагедия случилась пятничным вечером в Новокуйбышевск. В одном из городских общежитий при пожаре в комнате погиб шестилетний мальчик. Он был дома один, его мама была на работе, сообщает gorodnsk63.ru. У ребенка в этот день был день рождения.

- Загорелась одна из квартир на третеьм этаже дома №37 по ул. Миронова. Пожарные прибыли на месте после вызова от соседей, внутри квартиры обнаружили шестилетнего мальчика. Малыша пытались реанимировать, но спустя 40 минут он умер от отравления угарными газами, - уточнили в ГО ЧС города.

Сейчас проводится проверка, причины пожара устанавливаются. Известно, что мама воспитывала ребенка одна.

ИСТОЧНИК KP.RU