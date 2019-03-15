Идешь в подвал - принюхайся: жителям Самарской области рассказали, как обезопасить себя от взрыва газа в период половодья 2019

15 Март 21:45 2019-03-15T21:45:40+03:00

По словам специалистов, нагрузка на подземные газопроводы увеличивается и газ может распространяться под слоем замерзшей почвы и проникать в подвалы и погреба

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Жителям Самарской области напомнили о правилах безопасности при обращении с газовым оборудованием в период весеннего половодья. Во-первых, особенно осторожными нужно быть в это время в подвалах и погребах. Дело в том, что из-за скапливающейся над подземными газопроводами талой воды увеличивает нагрузку на них. Если случается утечка, под слоем замерзшей почвы газ может распространяться на большие расстояния и проникать в подземные помещения.

- Мы рекомендуем убеждаться в отсутствии запаха газа при каждом спуске в подвал или погреб. Если вы почувствовали запах, немедленно позвоните по телефонам 04 или 104 для мобильной связи, - отмечают специалисты.

Еще одна проблема, которая может поджидать пользователей газового оборудования весной: из-за большой влажности и ветра нарушается тяга в домах из-за разрушения оголовков дымоходов. Поэтому проверять тягу рекомендуют каждый раз при розжиге колонки, котла или газовой плиты.

- Также при затоплении газовых приборов весенними талыми водами, нужно перекрыть все краны перед газовыми приборами и на вводе в дом. Затем нужно вызвать специалистов газовой службы. Позаботиться о том, чтобы работники имели свободный доступ в подвальные помещения и наличии там освещения должны владельцы общественных мест и домов, - отметили в газовой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU