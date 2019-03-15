2019-03-15T22:08:16+03:00
Общество

Опасно, тает лед: жителей Самары просят не гулять по Волге и завязывать с зимней рыбалкой

Сотрудники МЧС предупреждают, что прогулки по некрепкому льду смертельно опасны
Ольга АФАНАСЬЕВА
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МЧС не советуют гулять по льдуМЧС не советуют гулять по льдуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителей Самары просят не ходить по волжскому льду, не рыбачить и не отправляться на прогулки через Волгу. Это представляет реальную опасность, ведь сейчас, весной, лед уже далеко не такой прочный, как месяц назад.

- Температурные качели приводят к тому, что лед водоемов становится рыхлым, пористым, в нем образуются незаметные промоины. При температуре ноль градусов и выше, если она держится дольше трех дней, прочность льда снижается на 25%, - рассказывает начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Анна Третьякова.

Сотрудники МЧС просят не выходить на лед, не пускать детей играть на льду водоемов.

- Любители подледной рыбалки не рискуйте своей безопасностью ради сомнительного улова! - взывает Анна Третьякова.

Особенно внимательными просят быть родителей. Детям нужно объяснить, что даже если они провалятся под лед в неглубоком водоеме, они могут погибнуть от обморожения.

При чрезвычайных ситуациях просят звонить 101 или 01. Единый телефон доверия ГУ МЧС РФ по Самарской области 337-72-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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