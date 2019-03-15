Огонь видно издалека: произошел пожар в автосервисе на ул. Алма-Атинская в Самаре
В Самаре поздним вечером в пятницу 15 марта начался пожар в автосервисе на ул. Алма-Атинская, 63. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурных в 22.29.
- На место выехали бригады. Они выяснили, что автосервис горит на площади 100 кв.м., пожару присвоен повышенный второй ранг. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Как сообщают очевидцы, языки пламени вырываются прямо из под крыши автосервиса, огонь сильный, дым видно издалека. Наверняка, в автосервисе хранится много горючих материалов. Почему произошел пожар пока непонятно. После того, как огонь будет ликвидирован, выяснением причин возгорания займутся специалисты. Пока пожарные работают на месте.
В Самаре горит автосервис на улице Алма-Атинская.
ИСТОЧНИК KP.RU