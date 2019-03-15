Огонь видно издалека: произошел пожар в автосервисе на ул. Алма-Атинская в Самаре

15 Март 22:20 2019-03-15T22:26:31+03:00

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В Самаре поздним вечером в пятницу 15 марта начался пожар в автосервисе на ул. Алма-Атинская, 63. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурных в 22.29.

- На место выехали бригады. Они выяснили, что автосервис горит на площади 100 кв.м., пожару присвоен повышенный второй ранг. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Как сообщают очевидцы, языки пламени вырываются прямо из под крыши автосервиса, огонь сильный, дым видно издалека. Наверняка, в автосервисе хранится много горючих материалов. Почему произошел пожар пока непонятно. После того, как огонь будет ликвидирован, выяснением причин возгорания займутся специалисты. Пока пожарные работают на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/697478" frameborder="0"></iframe> В Самаре горит автосервис на улице Алма-Атинская.

ИСТОЧНИК KP.RU