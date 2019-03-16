В Безенчуке мужчину задержали с марихуаной в кармане
В Безенчуке полицейские задержали на улице мужчину, при котором оказалось 375,6 грамм марихуаны. Пешеход показался стражам правопорядка подозрительным. Она задержали его для досмотра и выяснили, что чутье их не подвело.
- Подозреваемый объяснил, что хранил наркотик без цели сбыта. 375,6 грамм марихуаны - это хранение наркотиков в крупном размере, - объяснили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Теперь мужчине грозит уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Наказанием может быть лишение свободы сроком до 10 лет.
Полицейские напоминают, что сейчас в регионе проходит акция "Сообщи, где торгуют смертью". Неравнодушных граждан просят сообщать о местах продажи наркотических и психотропных веществ. По каждому заявлению проведут проверку. Обращаться можно в ГУ МВД РФ по Самарской области по телефону 278-22-22, на прямую линию 278-08-03 каждый понедельник с 15.00 до 18.00.
ИСТОЧНИК KP.RU