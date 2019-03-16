2019-03-16T11:33:20+03:00
Общество

"Все на взводе, не понимают, за что платить": в офисе "мусорного" регоператора в Самаре люди дерутся в очередях

Двух офисов на весь город явно мало для решения проблем с ошибками в квитанциях и двойными счетами, а получить консультацию по почте или телефону удается далеко не всем
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В офисах регоператора - огромные очередиВ офисах регоператора - огромные очереди
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В Самаре мусорная реформа все никак не войдет в нормальную колею. И дело в том, что жители до сих пор вынуждены разбираться с ошибками в счетах, двойными квитанциями, неправильными данными . Представители регоператора объяснили, что это нормально: мол, им негде было взять правильные данные. Но сверять все и добиваться исправления должны жители.

- Ситуация остается очень напряженной. В городе сейчас работает два офиса регоператора. На днях в одном из них случилась потасовка. Люди стоят в очередях, очень раздражены, спорят, ругаются. Нужно обязательно сейчас решать вопрос. Я считаю, что офис должен быть в каждому районе города, может быть, нужно сделать выездную бригаду, которая будет приезжать в районные администрации в определенные дни, принимать людей. То, что происходит сейчас, это безобразие, - рассказал руководитель общественного центра ЖКХ-Контроль Виктор Часовских.

Пока же жителям остается надеяться на электронные сервисы. И на то, что отправленные по почте и по вайберу данные будут учтены. Что делать, если вам пришли двойные квитанции или счета с неправильными данными, "КП-Самара" уже рассказывала.

- Я написала в вайбер, мне через три дня пришел ответ: пришлите квитанции. Я сфотографировала и прислала квитанции и справку с администрации. Я все отправила. Ответили: ок, принято. И все. Но хорошо, у меня вайбер есть, а что делать пожилым людям, у которых кнопочные телефоны? - рассказывает жительница Кинель-Черкасского района.

Напомним, что жители недовольны и неправильными квитанциями, и выставленными огромными счетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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