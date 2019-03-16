Аппетиты выросли: в 2018 году средняя сумма взятки в Самарской области составила 226 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-16T12:57:47+03:00

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В свой профессиональный праздник руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции в самарском МВД полковник полиции Дмитрий Семёнов рассказал, как сегодня ведется в области борьба со взятками. Оказывается, в 2018 году средняя сумма взятки составила 226 тыс рублей - это в 2,5 раза больше, чем в 2017 году.

- В прошлом году наш отдел выявил 483 преступления коррупционной направленности. 30 преступлений было зарегистрировано по факту получения взятки, - отмечает Дмитрий Семенов.

При этом есть и крупные суммы "вознаграждений". Например, среди фигурантов дел по "откатам" - чиновников различных уровней исполнительной власти - есть те, кто требовал от 1,2 миллиона рублей до 3,5 миллионов рублей.

В 2018 году также 78 коррупционных преступлений произошло в сфере образования. Одни из самых крупных стало дело против группы чиновников из отдела дошкольного образования депобра города. Их сумма доходов от преступной деятельности превысила 3 миллиона рублей. Одного из фигурантов дела уже отправили в колонию на пять лет и запросили штраф в 5 миллионов рублей.

А вот мошеннических действий в банковской сфере стало меньше - особенно, это касается "обналички".

ИСТОЧНИК KP.RU