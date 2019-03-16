"Чья крыша рухнет следующей?" В Новокуйбышевск на митинг собрались около 300 человек

СЕГОДНЯ 18:18 2019-03-16T18:18:00+03:00

Митинг был посвящён протесту против мусорной реформы и ухудшения качества жизни

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В субботу в городе Новокуйбышевск около трёхсот человек собрались на митинг протеста. Он был посвящён недовольству мусорной реформой и ухудшением качества жизни.

- Собралось около трех сотен человек. Говорили о мусорной реформе, об экологии, росте цен. В основном были взрослые люди, - рассказал "КП-Самара" житель города Алексей.

Судя по плаката жителей интересовало будущее мусорной реформы, экллогичный транспорт. О том, что митинг прошёл удачно, в твиттере заявил его организатор Михаил Матвеев.

ИСТОЧНИК KP.RU