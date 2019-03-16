"Крылья Советов" заплатят за поддержку от диктора стадиона "Самара Арена"

16 Март 22:51 2019-03-16T22:51:09+03:00

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"Крылья Советов" заплатят штраф в 10 тыс. рублей после игры с "Енисеем" на "Самара Арене". Решение о назначении штрафа вынес контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Разбирательство проходило в среду 14 марта.

- Во время игры диктор стадиона по громкой связи призывал зрителей поддерживать одну из команд - а именно "Крылья Советов". Такие действия на стадионе запрещены регламентом Чемпионата России, - объяснили в комитете РФС.

Напомним, "Крылья Советов" встречались с "Енисеем" 9 марта, игра закончилась со счетом 4:0. 15 марта "Крылья" выиграли у "Анжи" в гостях: матч закончился со счетом 0:2. "Крылья" благодаря победе покинули зону вылета.

ИСТОЧНИК KP.RU