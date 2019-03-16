И снова снег: в Самару в воскресенье вернутся осадки

16 Март 22:56 2019-03-16T22:56:13+03:00

Снег убирают, а он снова падает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В воскресенье в Самаре снова собирается пойти снег. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами - небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде снега. Также продолжит снег идти и в понедельник.

- На погоду оказывает влияние поле повышенного давления. В Самаре в воскресенье- вторник будет теплая погода - воздух прогреется до +4 градусов. При этом до понедельника могут продолжаться осадки. Ветер подует с северо-востока, - рассказали в Приволжской УГМС.

Уже во вторник синоптики обещают погоду без существенных осадков. Жителей области призывают быть осторожными: на дорогах сохраняется гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU