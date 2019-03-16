Опять туи обидели: жители Самары обнаружили осыпающиеся деревца на набережной Волги

16 Март 23:26 2019-03-16T23:26:04+03:00

Туи и в самом деле выглядят не очень хорошо, осыпаются в сугроб

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В Самаре снова умирают туи. Теперь печальная судьба настигла деревца на набережной реки Волга. Напомним, что в прошлом году жители обнаружили, что никто не ухаживает за туями, которые высадили на Московском шоссе. В итоге они завяли.

- Жалко туи в сугробах на набережной, осыпаются, не защищены, - написал Илья Николаевич в твиттере и выложил подтверждающие его слова фотографии. На твит отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, который назвал эту ситуацию безответственностью и халатностью.

Глава города Елена Лапушкина поручила департаменту городского хозяйства объяснить ситуацию. Правда, ответа пока не поступило. Жители же возмущены нарушением правил складирования снега (очевидно, что туи завалили при уборке).

- Самое обидное,что обычные жители, не специалисты,понимают,что так быть не должно. А профессионалы своего дела из-за дня в день творят свою дичь, пока шумиха не поднимется, снизойдут до народа со своим проверим, уточним, - сокрушаются горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU