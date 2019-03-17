2019-03-17T08:44:03+03:00
Общество

Причиной драки в офисе «Экостройресурса» могло стать раздражение людей из-за очередей

В Самаре работают всего два офиса регионального оператора
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На дня в одном из офисов регоператора по вывозу твердых бытовых отходов «Экостройресурс» произошла драка. С высокой вероятностью это стало результатом наросшего напряжения из-за нехватки приемных офисов компании. Такую версию озвучил руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских.

По его словам в Самаре работают всего два офиса «Экостройресурса». Люди толпами идут туда, чтобы разобраться с начислениями за вывоз мусора, которые по их мнению ошибочны.

- Ситуация остается очень напряженной. Люди стоят в очередях, очень раздражены, спорят, ругаются. На днях в одном из них случилась потасовка, - рассказал Виктор Часовских.

По его мнению, решить проблему можно, если увеличить количество офисов регоператора.

- Я считаю, что офис должен быть в каждому районе города, может быть, нужно сделать выездную бригаду, которая будет приезжать в районные администрации в определенные дни, принимать людей, - предложил Виктор Часовских.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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