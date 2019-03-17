Погода в Самаре на рабочей неделе порадует потеплением до +4 градусов

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-17T09:20:32+03:00

Однако по ночам будет морозно

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Предстоящая рабочая неделя в Самаре начнется с потепления. В понедельник, 18 марта, местами по Самарской области пройдет небольшой снег, где-то мокрый снег, столбики термометром поднимутся до +4 градусов.

В первые дни недели будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5 — 10 м/с. Во вторник в Самаре и области метеорологи обещают переменную облачность преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Дневная температура воздуха во вторник, 19 марта, также как и в понедельник, составит от -1-го градуса до +4-х градусов.

Однако о стабильном весеннем потеплении в Самаре речи пока не идет. По ночам синоптики прогнозируют похолодания до -8 градусов. Результатом таких температурных перепадов будет гололедица. Поэтому и автомобилистам, и пешеходам надо быть осторожнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU