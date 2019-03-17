2019-03-17T09:20:32+03:00
Общество

Погода в Самаре на рабочей неделе порадует потеплением до +4 градусов

Однако по ночам будет морозно
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Предстоящая рабочая неделя в Самаре начнется с потепления. В понедельник, 18 марта, местами по Самарской области пройдет небольшой снег, где-то мокрый снег, столбики термометром поднимутся до +4 градусов.

В первые дни недели будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5 — 10 м/с. Во вторник в Самаре и области метеорологи обещают переменную облачность преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Дневная температура воздуха во вторник, 19 марта, также как и в понедельник, составит от -1-го градуса до +4-х градусов.

Однако о стабильном весеннем потеплении в Самаре речи пока не идет. По ночам синоптики прогнозируют похолодания до -8 градусов. Результатом таких температурных перепадов будет гололедица. Поэтому и автомобилистам, и пешеходам надо быть осторожнее.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

И снова снег: в Самару в воскресенье вернутся осадки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре 80 спасателей тушили частный дом для двух семей на 9-ой просеке
Боец ММА Сергей Харитонов отказался от боя с Александром Емельяненко в Самаре
Причиной драки в офисе «Экостройресурса» могло стать раздражение людей из-за очередей
Опять туи обидели: жители Самары обнаружили осыпающиеся деревца на набережной Волги
Отделение травматологии не выполнило план: в минздраве Самарской области объяснили невысокие зарплаты врачей в Тольятти
И снова снег: в Самару в воскресенье вернутся осадки
"Крылья Советов" заплатят за поддержку от диктора стадиона "Самара Арена"
"Чья крыша рухнет следующей?" В Новокуйбышевск на митинг собрались около 300 человек
В Самаре на Краснодонской встретились четыре легковушки
Аппетиты выросли: в 2018 году средняя сумма взятки в Самарской области составила 226 тыс. рублей
В Отрадном задержали 27-летнего убийцу, расправившегося с соседом
"Все на взводе, не понимают, за что платить": в офисе "мусорного" регоператора в Самаре люди дерутся в очередях
В Безенчуке мужчину задержали с марихуаной в кармане
Огонь видно издалека: произошел пожар в автосервисе на ул. Алма-Атинская в Самаре
Опасно, тает лед: жителей Самары просят не гулять по Волге и завязывать с зимней рыбалкой
Идешь в подвал - принюхайся: жителям Самарской области рассказали, как обезопасить себя от взрыва газа в период половодья 2019
В Новокуйбышевске ребенок задохнулся в горящей комнате в общежитии в свой день рождения
В Самаре преподаватель университета путей сообщения заплатит 60 тыс. рублей за любовь к деньгам
Погода в Самаре на выходные 16-17 марта: последний удар зимы
Президент Группы компаний «АКОМ» избран в состав Правлений РСПП
С ТЦ "Орбита" рухнула глыба льда и перегородила дорогу во дворе жилого дома
В Самаре на Ново-Садовой мужчину едва не убило куском фасада отремонтированного к ЧМ дома
Избавление от заторов: на трассе М-5 в районе Жигулевска построят путепровод через железную дорогу
Безенчукскому району назначили нового прокурора