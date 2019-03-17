Боец ММА Сергей Харитонов отказался от боя с Александром Емельяненко в Самаре

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-17T09:55:46+03:00

Емельяненко выйдет на ринг в «Битве на Волге» 10 мая

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Соперник известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко на самарский бой в рамках турнира «Битва на Волге» еще не определен. Один из возможных кандидатов боец ММА Сергей Харитонов от поединка с соотечественником отказался.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на самого спортсмена, Сергей Харитонов не заинтересован в поединке с Александром Емельяненко. Кроме того, конкретного предложения по этому поводу ему не поступало.

Если мне что-то и предлагали, то через десять человек. Интересовались, сколько, когда и что, больше ничего конкретного не было, - цитирует ТАСС Харитонова.

Сейчас спортсмен ждет новостей от Bellator. Сергей Харитонов ведет переговоры о поединке-реванше с американским бойцом Мэттом Митрионом.

Кто же станет соперником Александра Емельяненко в Самаре пока не известно. Напомним, известный российский боец выйдет на ринг в Самаре 10 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU