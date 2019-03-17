2019-03-17T10:34:48+03:00
Происшествия

В Самаре 80 спасателей тушили частный дом для двух семей на 9-ой просеке

Дом полыхал около часа
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Самарской областиФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Утром в воскресенье, 17 марта, на четвертой линии 9-ой просеки в Самаре произошел сильный пожар. Там горел частный дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в половине девятого утра.

К моменту приезда пожарных огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Дом рассчитан на двух хозяев. Одна из его частей использовалась только летом, как дачный домик. Вторая же часть оказалась жилой.

- К счастью обошлось без пострадавших. Мужчина, находившийся в жилой части дома, вышел на улицу еще до приезда спасателей, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Все, что ему оставалось смотреть, как полыхает его дом, и как спасатели борются с огнем. Локализовать пожар удалось только через час, в 9.28. Через две минуты был ликвидирован открытый огонь. Пожарные смогли предотвратить угрозу распространения пламени на соседние здания.

По данным регионального управления МЧС, на тушение этого пожара были привлечены 81 человек и 21 единица техники, от МЧС работали 65 пожарных и 16 спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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