В Самаре 80 спасателей тушили частный дом для двух семей на 9-ой просеке
Утром в воскресенье, 17 марта, на четвертой линии 9-ой просеки в Самаре произошел сильный пожар. Там горел частный дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в половине девятого утра.
К моменту приезда пожарных огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Дом рассчитан на двух хозяев. Одна из его частей использовалась только летом, как дачный домик. Вторая же часть оказалась жилой.
- К счастью обошлось без пострадавших. Мужчина, находившийся в жилой части дома, вышел на улицу еще до приезда спасателей, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Все, что ему оставалось смотреть, как полыхает его дом, и как спасатели борются с огнем. Локализовать пожар удалось только через час, в 9.28. Через две минуты был ликвидирован открытый огонь. Пожарные смогли предотвратить угрозу распространения пламени на соседние здания.
По данным регионального управления МЧС, на тушение этого пожара были привлечены 81 человек и 21 единица техники, от МЧС работали 65 пожарных и 16 спецмашин.
ИСТОЧНИК KP.RU