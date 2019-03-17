2019-03-17T12:14:19+03:00
Общество

В понедельник сотни жителей Сызрани останутся без электричества

Электроэнергию отключат из-за плановых ремонтных работ
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В понедельник, 18 марта, многие жители Сызрани столкнутся с коммунальными неудобствами. В течение дня им придется обойтись без электричества. Как сообщает сызранская Единая дежурно-диспетчерская служба, в этот день «Самарская Сетевая Компания» будет проводить плановые ремонтные работы, поэтому и будет временно прекращена подача электроэнергии. Отключать электричество будут по разным адресам поэтапно.

Так с 5 утра в течение 15-ти минут не будет света в районе Кирпичного завода. Следом без света останутся жители домов №71 — 87 по улице Южной и домов №50 — 108 и №35 — 69 по улице Серноводской. Электричества там не будет с 9.30 до 15.00.

Затем, с 13.00 до 16.00 его отключат на ул. Зеленодольская и в домах по адресам ул. Парижской Коммуны в домах с 17-го по 63-й и с 18-го по 56-й, а также ул. Марата, с 1-го по 49-й, со 2-го по 52-й дома.

В это же время только на час дольше, до 17.00 отключат свет в доме №21 на ул. Гоголя и в домах №27 — 43 по улице Красильникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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