Водитель и пассажир «четырнадцатой» погибли при столкновении с автобусом на Южном шоссе
Утром в воскресенье, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары произошла жуткая авария. Автомобиль ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, где его протаранил вахтовый автобус ПАЗ.
От удара легковой автомобиль смяло: от капота и передней правой части автомобиля не осталось ни следа. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, водитель и пассажир «четырнадцатой», погибли на месте.
Очевидцы были в шоке от последствий аварии.
- Там просто мясо. Меня долго трясло от увиденного, - написала одна из свидетельниц ДТП в социальных сетях.
В числе причин очевидцы назвали превышение скорости, из-за которого машину могло занести, а также указывают на колею, куда мог попасть автомобиль. Однако это все предположения.
Все обстоятельства смертельной аварии и ее истинные причины сейчас выясняют полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU