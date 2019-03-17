Водитель и пассажир «четырнадцатой» погибли при столкновении с автобусом на Южном шоссе

СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-17T12:56:41+03:00

Легковушка вылетела на встречную полосу прямо под колеса «пазика»

Изменить размер текста: A A

Утром в воскресенье, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары произошла жуткая авария. Автомобиль ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, где его протаранил вахтовый автобус ПАЗ.

От удара легковой автомобиль смяло: от капота и передней правой части автомобиля не осталось ни следа. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, водитель и пассажир «четырнадцатой», погибли на месте.

Очевидцы были в шоке от последствий аварии.

- Там просто мясо. Меня долго трясло от увиденного, - написала одна из свидетельниц ДТП в социальных сетях.

В числе причин очевидцы назвали превышение скорости, из-за которого машину могло занести, а также указывают на колею, куда мог попасть автомобиль. Однако это все предположения.

Все обстоятельства смертельной аварии и ее истинные причины сейчас выясняют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU