Молодые врачи из Тольятти решили коллективно поговорить с министром здравоохранения Самарской области о своих зарплатах
Тольяттинские врачи продолжают отстаивать свое право на достойную заработную плату. Травматолог городской клинической больницы №5 Алексей Карчинский готовится к встрече с министром здравоохранения Самарской области Михаилом Ратмановым.
Официальное приглашение врач получил в ответ на опубликование в соцсетях размера своей зарплаты.
Ко встрече с министром я готовлюсь, собираю информацию. Кроме того, у меня несколько конструктивных предложений по тому, как можно было бы улучшить работу докторов в нашей больнице, - рассказал Алексей Карчинский корреспонденту «Комсомолки». - Со мной поедут еще несколько молодых докторов из нашей больницы. Они не освещали свои расчетки, но тоже желают изменений.
Как именно будет строится разговор с министром, Алексей не загадывает.
Я пока не знаю в каком ключе будет проходить наша беседа. Поэтому говорить о каких-то ожиданиях было бы неправильно.
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ИСТОЧНИК KP.RU