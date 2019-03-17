2019-03-17T14:26:33+03:00
Общество

Молодые врачи из Тольятти решили коллективно поговорить с министром здравоохранения Самарской области о своих зарплатах

К тольяттинскому травматологу Алексею Карчинскому присоединятся еще несколько молодых докторов
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Тольяттинские врачи продолжают отстаивать свое право на достойную заработную плату. Травматолог городской клинической больницы №5 Алексей Карчинский готовится к встрече с министром здравоохранения Самарской области Михаилом Ратмановым.

Официальное приглашение врач получил в ответ на опубликование в соцсетях размера своей зарплаты.

Ко встрече с министром я готовлюсь, собираю информацию. Кроме того, у меня несколько конструктивных предложений по тому, как можно было бы улучшить работу докторов в нашей больнице, - рассказал Алексей Карчинский корреспонденту «Комсомолки». - Со мной поедут еще несколько молодых докторов из нашей больницы. Они не освещали свои расчетки, но тоже желают изменений.

Как именно будет строится разговор с министром, Алексей не загадывает.

Я пока не знаю в каком ключе будет проходить наша беседа. Поэтому говорить о каких-то ожиданиях было бы неправильно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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