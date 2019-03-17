В Самарской области предлагают запретить митинги около учреждений дополнительного образования

СЕГОДНЯ 19:08 2019-03-17T19:08:21+03:00

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В Самарской области могут сократить число возможных площадок для проведения акций протеста. В действующей редакции закон запрещает проводить митинги и шествия ближе 150 метров от зданий детских садов, школ, колледжей и техникумов.

Члены Общественной палаты Самарской области предложили расширить этот список и внести в запретные зоны организации, которые оказывают услуги по дополнительному образованию. Таким образом, запрет хотят распространить на все учреждения, где обучаются не совершеннолетние.

Исключение инициаторы предложения допускают только для тех образовательных организаций, где учатся и получают дополнительную квалификацию люди старше 18 лет.

Комитетом по законодательству Самарской Губернской думы уже поддержал законопроект.

ИСТОЧНИК KP.RU