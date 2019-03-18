2019-03-18T08:19:11+03:00
Спорт

Баскетбольная «Самара» уступила «Востоку-65» и завершила регулярный чемпионат Суперлиги на 2 месте

Несмотря на хорошее начало матча, самарцам не удалось обыграть хозяев площадки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В воскресенье, 17 марта, в Южно-Сахалинске прошел завершающий матч первой части чемпионата Суперлиги между БК «Самара» и БК «Восток-65». К сожалению, самарской команде не удалось обыграть островитян - 70:84.

Самарцы повели в счете с самого начала встречи. Первый период они завершили в свою пользу с отрывом в 10 очков - 26:16. Однако после этого для самарских баскетболистов началась черная полоса. Во второй десятиминутке они отстали от «Востока-65» на 21 очко - 11:32. В третьей четверти исправить ситуацию самарцам не удалось - 8:24. В заключительной десятиминутке хозяева держались уже на дистанции в 25-30 очков, но на последних минутах немного расслабились и позволили «Самаре» немного сократить разницу. Период завершился со счетом 25:12 в пользу самарцев, но победителем матча все равно вышли хозяева площадки.

БК «Самара» завершил регулярный чемпионат Суперлиги на втором месте. Через неделю в чемпионате стартует плей-офф. В первом раунде самарцы сыграют с екатеринбургским «Уралом». Как сообщает пресс-служба самарского клуба, первый и второй матчи серии до трех побед пройдут в Самаре 25 и 27 марта. Третий и, если понадобится, четвертый матчи — в Екатеринбурге 30 марта и 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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