В Тольятти директора фирмы поймали на мошенничестве с продажей квартиры

СЕГОДНЯ 08:29 2019-03-18T08:29:03+03:00

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В Тольятти полицейские заподозрили 54-летнего директора инвестиционной компании в мошенничестве с продажей квартиры в загородном комплексе. Ущерб от его действий оценивается в 3,6 млн рублей.

- Глава фирмы, являющейся подрядчиком строительства жилого дома, продал принадлежащую компании квартиру 39-летнему жителю Ставропольского района. Однако в дальнейшем соответствующий договор в Росреестре мужчина не зарегистрировал, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU