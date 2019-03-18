В Тольятти директора фирмы поймали на мошенничестве с продажей квартиры
В Тольятти полицейские заподозрили 54-летнего директора инвестиционной компании в мошенничестве с продажей квартиры в загородном комплексе. Ущерб от его действий оценивается в 3,6 млн рублей.
- Глава фирмы, являющейся подрядчиком строительства жилого дома, продал принадлежащую компании квартиру 39-летнему жителю Ставропольского района. Однако в дальнейшем соответствующий договор в Росреестре мужчина не зарегистрировал, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU