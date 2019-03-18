В Самаре водитель автобуса № 47 дверью зажал девушке руку и протащил ее три метра

СЕГОДНЯ 08:50 2019-03-18T11:20:30+03:00

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Недавно с жительницей Самары произошел неприятный случай в общественном транспорте. Водитель автобуса № 47 не дождался, когда девушка выйдет из салона, прищемил ей руку дверью и протащил ее около трех метров.

- Все произошло 15 марта в 13:30 на площади Революции. Девушка зашла в автобус № 47, спросить, доедет ли она до улицы Гая. Водитель, не дождавшись, когда она выйдет из салона, закрыл дверь, прижал ей руку, и ехали они так еще метра три. Девушка проехалась по земле, рука была еще в автобусе! Это недопустимо. Благо рука не сломана — только сильный ушиб, - рассказала подруга пострадавшей.

Как сообщили в компании-перевозчике «СамараАвтоГаз», водитель автобуса был вызван к руководству. От него потребовали написать объяснительную, на ее основе будут приняты необходимые меры. Также девушке принесли извинения за это происшествие.

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ИСТОЧНИК KP.RU