СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-18T09:21:37+03:00

Выступление юного самарца не оставило равнодушными ни жюри, ни зрителей Фото: скриншот с видео

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Юный слепой певец из Самары Даниил Хачатуров прошел в полуфинал шоу «Ты Супер!» на телеканале НТВ. Выпуск показали в воскресенье, 17 марта. 11-летний Даниил исполнил перед жюри, в которое вошли Игорь Крутой, Диана Арбенина, Елка и Алексей Воробьев, песню французского певца Грегори Ле Маршаля Sos D'un Terrien En Detresse. Его выступление восхитило всех членов жюри.

- Классный парнишка! Вы понимаете ценность каждого дня. Желаю так же проникновенно петь и думать об этом постоянно, - сказала певица Диана Арбенина на слова Даниила о том, что он старается исполнять песни со всей душой.

- Ты удивительно талантливый человек и потрясающий артист! То, что мы сегодня услышали, это великолепно. У тебя талант от Бога, надеюсь, будешь развивать, - сказал, в свою очередь, певец Алексей Воробьев.

Напомним, что Даниил Хачатуров живет с мамой в Самаре. Он не раз выступал дуэтом с Дианой Гурцкой, а также в проекте «Добрая волна» Игоря Крутого.

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ИСТОЧНИК KP.RU