2019-03-18T09:36:35+03:00
Общество

В Октябрьске приставы «выбили» 109 тысяч рублей с УК за прохудившуюся крышу

Нежелание коммунальщиков вовремя чинить кровлю привело к затоплению одной из квартир
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Октябрьске судебные приставы помогли местной жительнице взыскать долг с управляющей компании. Дело в том, что организация вовремя не отремонтировала крышу дома, из-за чего квартира женщины оказалась затоплена. Ущерб составил 109 тысяч рублей.

- Жительница Октябрьская несколько раз жаловалась в УК с требованием отремонтировать прохудившуюся кровлю. Но ответной реакции так и не последовало. В итоге женщина обратилась в суд, который принял ее сторону и постановил взыскать с компании нанесенный ей моральный вред и полученный материальный ущерб, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Приставы предупредили УК, что если она не погасит долг в 5-дневный срок, то деньги с него спишут в принудительном порядке. Однако компания проигнорировала предупреждение сотрудников ФССП. В итоге приставы списали долг в 109 тысяч рублей со счета организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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