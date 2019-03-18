2019-03-18T09:50:28+03:00
Общество

Жителей Самарской области во Всемирный день борьбы с туберкулезом приглашают бесплатно пройти обследование легких

Сделать это можно будет 25 марта в корпусах СПИД-центра
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Обследование можно пройти по адресам: Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178; Самара, ул. Льва Толстого, д. 142.Обследование можно пройти по адресам: Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178; Самара, ул. Льва Толстого, д. 142.
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24 марта во всем мире отмечают день борьбы с туберкулезом. Туберкулез – серьезное заболевание, которое может привести к инвалидности и смерти. К счастью, его можно вылечить, нужно лишь вовремя обратиться за медицинской помощью, а потом не бросать лечение на «полпути». Самарский областной СПИД-центр приглашает самарцев внести свой вклад в мировую борьбу с туберкулезом. Для этого нужно 25 марта обратиться в любой корпус СПИД-центра и бесплатно пройти флюорографию.

- Мы приглашаем всех жителей региона поддержать нашу акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В понедельник 25 марта в СПИД-центре в течение всего рабочего дня можно бесплатно пройти обследование легких на современном оборудовании, - рассказали в областном СПИД-центре. - Приглашаем на бесплатное обследование легких по адресам: Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178; Самара, ул. Льва Толстого, д. 142.

ИСТОЧНИК KP.RU

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