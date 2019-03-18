2019-03-18T09:55:53+03:00
Общество

В Самаре молодую художницу оштрафовали за граффити на стене насосной станции

Девушка испортила своими рисунками свежевыкрашенную стену, а потом еще похвалилась своими художествами в соцсети
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
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В Самаре суд наказал 23-летнюю местную жительницу, которая разрисовала граффити стены насосной станции ресурсоснабжающей компании.

- Весной 2018 года мы привели в порядок насосные станции. Покрасили стены. И почти сразу после этого там появились рисунки и надписи. А через некоторое время автор граффити выложила в соцсетях пост о своих художествах, - рассказали представители «РКС-Самара».

За «творчество» девушки пришлось расплачиваться компании, поскольку она, с точки зрения закона, нарушила правила содержания фасадов. За это она должна была заплатить штраф на сумму от 50 до 110 тысяч рублей. Однако компания решила не мириться с произволом, а попыталась привлечь к ответственности виновницу этих художеств. В итоге суд встал на сторону «РКС-Самара» и потребовал от девушки возместить причиненный ущерб и взыскать с нее судебные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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