2019-03-18T10:13:31+03:00
Общество

В Тольятти скончался заслуженный тренер России Виктор Солнцев

Тренер воспитал многих именитых атлетов Самарской области
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской области
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В воскресенье, 17 марта, на 73 году жизни скончался заслуженный тренер России по легкой атлетике, тренер тольяттинской СДЮСШОР № 3 Виктор Солнцев.

- Виктор Солнцев воспитал плеяду именитых атлетов региона. Он внес огромный вклад в развитие легкой атлетики в Самарской области и России. Выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, всей спортивной общественности региона. Скорбим вместе с вами, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Виктор Солнцев начал свою тренерскую карьеру в 1974 году при «Куйбышевгидрострое». Около 30 лет проработал в школе высшего спортивного мастерства. Среди его учеников – многократный чемпион СССР Александр Герасимов, рекордсменка мира Елена Моталова (Петрова), мастера спорта международного класса Галина Герасимова, Жанна Малькова, Елена Бурыкина, Ирина Тимофеева, Михаил Егорычев, мастера спорта РФ Александр Литвинов, Николай Орлов, Владимир Тимофеев и другие спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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