2019-03-18T10:27:33+03:00
Спорт

Максим Канунников: «Крылья Советов» способны на равных играть с любым соперником»

Форвард самарцев поделился своими впечатлениями от матчей «КС» после возобновления РПЛ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Максим Канунников в матче с "Анжи"Максим Канунников в матче с "Анжи"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Лучший бомбардир «Крыльев Советов» Максим Канунников прокомментировал игру самарской команды после возобновления чемпионата России.

- В зимний перерыв нашу команду пополнил ряд классных, квалифицированных игроков. Здорово, что удалось всем вместе провести три полноценных сбора. Вообще я считаю, что наша команда способна на равных играть с любым соперником, и мы можем подняться в турнирной таблице. У нас отличная атмосфера в команде, мы чувствуем поддержку болельщиков, поэтому работаем и готовимся к предстоящим играм, - отметил Канунников в интервью пресс-службе волжан.

Прокомментировал форвард «КС» и положение команды в турнирной таблице РПЛ.

- Я не любитель заглядывать в таблицу и считать очки, думая, как и с кем играют конкуренты. У нас непростое положение в таблице, все настолько плотно, что можно бороться как за попадание в первую «восьмерку», так и за избежание стыковых матчей. Именно поэтому сейчас для нас каждая следующая игра – это самая важная игра, - сказал Канунников.

Напомним, «Крылья Советов» после 19 сыгранных матчей занимают 11 место в турнирной таблице. Следующую игру самарцы проведут дома 29 марта против тульского «Арсенала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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