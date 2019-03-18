Жителям Самарской области будут оставлять прожиточный минимум после взыскания долгов с пенсии

СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-18T10:36:43+03:00

Зачастую после удержания средств у человека остается всего 5 тысяч рублей, а это значительно ниже прожиточного минимума

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В Самарской области должникам, у которых единственным источником дохода является пенсия, после удержания средств будут оставлять прожиточный минимум. Соответствующие изменения планируется внести в статью федерального закона «Об исполнительном производстве».

- На данный момент в большинстве случаев из пенсии должника удерживается 50%. Однако если пенсия человека составляет 10 тысяч рублей, то после взыскания части долга остается всего 5 тысяч рублей. При этом установленная на федеральном уровне величина прожиточного минимума пенсионера составляет 8 540 рублей, - говорят в Самарской губернской думе.

По мнению депутатов, поправки в закон позволят сбалансировать и интересы взыскателя, и интересы должника. В ближайшее время инициативу направят в совет законодателей РФ при Федеральном собрании для дачи экспертного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU