2019-03-18T11:00:20+03:00
Общество

В Самарской области установили размер штрафов за выгул собак на кладбищах

Также были утверждены штрафы за другие правонарушения на территории захоронений
Анастасия ФИЛАТОВА
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За выгул скота и собак по кладбищу обычных граждан будут штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублейЗа выгул скота и собак по кладбищу обычных граждан будут штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублейФото: Павел МАРТИНЧИК
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Правительство Самарской области утвердило поправки региональный закон об административных правонарушениях. В частности, изменения касаются правил поведения на территории кладбищ.

Так, теперь за выгул собак или выпас сельскохозяйственных животных на кладбищах простым жителям придется заплатить штраф от 1 до 5 тысяч рублей, а должностным лицам - от 5 до 10 тысяч рублей. Тех, кто решит установить на кладбище памятники, обелиски или кресты в нарушение порядка и требований, ждет штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 10 до 15 тысяч рублей, а юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей.

Также будут штрафовать тех, кто решит копать могилы и заниматься погребением тел с нарушением установленных правил. Обычных граждан за это будут наказывать штрафом от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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