Киберспортивный турнир на «Самара Арене» стал самым массовым в России
Киберспортивный турнир по FIFA 2019 на «Самара Арене» стал самым массовым мероприятием формата LAN (офлайн) на территории России. Эту информацию подтвердила федерация компьютерного спорта России, сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе «Крыльев Советов».
- На 16 консолях в день турнира соревновались 230 участников, что стало рекордным показателем. Также организаторы покорили еще одну планку - по количеству матчей в дисциплине FIFA в один день - таких игр за 12 часов турнира набралось 245, - рассказали в «КС».
Президент федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смит поздравил организаторов турнира – ФК «Крылья Советов» и федерацию киберспорта Самарской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU