2019-03-18T12:56:34+03:00
Происшествия

В Тольятти на перекрестке столкнулись две иномарки и троллейбус

На месте аварии работали сотрудники МЧС
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Дмитрий Семенов / ТОЛЬЯТТИФото: Дмитрий Семенов / ТОЛЬЯТТИФото: vk.com
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В понедельник, 18 марта, около 8 часов утра в Центральном районе Тольятти произошло серьезное ДТП. Там на улице Родины столкнулись BMW, Mercedes и троллейбус. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- На место ДТП выезжали 4 пожарных и 1 единица техники. Проводились аварийно-спасательные работы, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, авария произошло на перекрестке. Кто кого не пропустил, пока не известно. Информации о пострадавших нет. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

БМВ разнесло всю переднюю часть Фото: vk.com

БМВ разнесло всю переднюю частьФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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