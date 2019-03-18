В Тольятти на перекрестке столкнулись две иномарки и троллейбус
На месте аварии работали сотрудники МЧС
Фото: Дмитрий Семенов / ТОЛЬЯТТИФото: vk.com
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В понедельник, 18 марта, около 8 часов утра в Центральном районе Тольятти произошло серьезное ДТП. Там на улице Родины столкнулись BMW, Mercedes и троллейбус. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- На место ДТП выезжали 4 пожарных и 1 единица техники. Проводились аварийно-спасательные работы, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
По предварительным данным, авария произошло на перекрестке. Кто кого не пропустил, пока не известно. Информации о пострадавших нет. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.
БМВ разнесло всю переднюю частьФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU