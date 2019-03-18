В Самарской области стартовал апрельский этап конкурса «Я люблю театр»

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-18T13:14:06+03:00

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Стартовал апрельский этап конкурса «КП-Самара» «Я люблю театр». Он проходит весь год, победители определяются каждый месяц. Условия конкурса просты: в течение месяца нужно выложить свою фотографию из театра на сайте kp.ru или прислать ее на электронную почту kpsamara@phkp.ru с пометкой в теме письма «Я люблю театр». Фото необходимо сопроводить рассказом о спектакле, который вы посетили.

До 15 числа будет идти зрительское голосование, на котором и определят победителя этапа. Он получит подарки от наших партнеров.

Кроме того, своего победителя выберут и театры – они подарят билеты на спектакли или другие призы.

ИСТОЧНИК KP.RU