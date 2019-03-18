2019-03-18T13:19:55+03:00
Общество

Бюджету Самары возместят расходы на строительство трамвайной линии до стадиона ЧМ-2018

Деньги выделят на те работы, которые велись после запуска линии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Минтранс компенсирует администрации города почти 18 млн рублейМинтранс компенсирует администрации города почти 18 млн рублейФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самаре возместят расходы, связанные со строительством трамвайной линии до стадиона «Самара Арена». Речь идет о сумме в 17,7 млн рублей. Деньги выделит региональное министерство транспорта и автомобильных дорог на работы, проведенные после запуска линии.

- Бюджету Самары будут возмещены расходы, понесенные им в 2018 году в рамках завершения строительства и реконструкции трамвайной линии. В частности, 9,8 млн рублей пойдут на возмещение расходов на строительно-монтажные работы, 7,9 млн рублей — на технологическое подключение к электрическим сетям, - говорится в проекте постановления о внесении изменений в госпрограмму о развитии транспортной системы Самарской области.

Напомним, что трамвайную линию вдоль Московского шоссе построили специально к ЧМ-2018. Ее проложили, чтобы болельщикам было удобнее добираться до стадиона «Самара Арена». Поначалу по этой ветке ходили только шаттлы S5 и S5k, но теперь они дополнились льготными трамваями № 7, 11 и 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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