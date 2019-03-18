Самарский дзюдоист завоевал «золото» на международном турнире
В Екатеринбурге прошел международный турнир по дзюдо в рамках этапа «Мировой серии». В соревнованиях приняли участие 378 спортсменов из 48 стран. В составе сборной России выступал самарский дзюдоист 22-летний Арман Адамян. Он выиграл золото в весовой категории 100 кг.
- На пути к медали Арман Адамян обыграл японца Рюносуке Хагу, австрийца Боэлера, канадца Шади Тофика Эль Нахаса. В полуфинале он оказался сильнее израильтянина Петра Пальчика, а в финале самарец победил чемпиона Европы, пятикратного медалиста чемпионатов мира Кирилла Денисова, - рассказали в министерстве спорта Самарской области.
Финальный поединок стал для Армана Аданяна очень непростым. По ходу встречи судья отменил ему второе «ваза-ари», кроме того, он потерял контактную линзу, поэтому ему пришлось снять и вторую. Несмотря на это победа все-таки досталась самарцу.
ИСТОЧНИК KP.RU