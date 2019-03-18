В Самаре из-за горящего мусора в туалете эвакуировали учеников школы № 76
На месте происшествия выезжали 54 пожарных и 14 спецмашин
Из здания эвакуировали 300 учеников и 40 сотрудников персоналаФото: Яндекс.Карты
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Днем в понедельник, 18 марта, в Железнодорожном районе Самары произошло ЧП. Там в школе № 76 на улице Мориса Тореза, 32 сработала пожарная сигнализация.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 13:48. На место происшествия выезжали 54 пожарных и 14 единиц техники. Из здания были эвакуированы 300 учащихся и 40 человек персонала, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
По данным оперативного ведомства, причиной срабатывания пожарной тревоги стало возгорание мусора в туалете. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Ликвидировать возгорание пожарным удалось в 14:02. Информации о пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU