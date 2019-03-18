В Самаре из-за горящего мусора в туалете эвакуировали учеников школы № 76

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-18T13:51:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в понедельник, 18 марта, в Железнодорожном районе Самары произошло ЧП. Там в школе № 76 на улице Мориса Тореза, 32 сработала пожарная сигнализация.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 13:48. На место происшествия выезжали 54 пожарных и 14 единиц техники. Из здания были эвакуированы 300 учащихся и 40 человек персонала, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, причиной срабатывания пожарной тревоги стало возгорание мусора в туалете. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Ликвидировать возгорание пожарным удалось в 14:02. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU