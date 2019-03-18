Полицейские совместно с бойцами ОМОН и СОБР провели обыски в Сызрани
Силовики проверяли торговые объекты и места проживания иностранцев
По итогам проверок полицейские составили 9 административных протоколовФото: Архив "КП"
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Полицейские совместно с бойцами ОМОН и СОБР провели в Сызрани несколько обысков. Проверке подверглись торговые объекты и места проживания иностранцев.
- Стражи порядка провели обыски в рамках ранее возбужденных уголовных дел по 12 адресам. А сотрудники ДПС досмотрели 43 автомобиля, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По итогам проверок правоохранители составили 9 протоколов об административном правонарушении. Какие именно были выявлены нарушения, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU