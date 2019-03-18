В подъезде жилого дома в Тольятти скончался 19-летний парень

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-18T14:51:17+03:00

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16 марта в Тольятти произошла трагедия. В 9 квартале, в доме № 24, скончался 19-летний Алексей М. Обстоятельства его смерти до сих пор остаются неясными.

- В 8 утра он сидел на лестнице, вроде был жив. Уже в обед врачи скорой помощи проводили с ним спасательные мероприятия, но ничего не удалось, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Иван П. (имя изменено).

По словам очевидца, после того, как медики уехали, труп парня еще длительное время лежал возле лифта. В социальных сетях пользователи не исключают, что он отравился наркотическими средствами. Однако, точную причину сейчас устанавливают специалисты. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU