2019-03-18T14:51:17+03:00
Общество

В подъезде жилого дома в Тольятти скончался 19-летний парень

В обстоятельствах его смерти разбираются сотрудники правоохранительных органов
Михаил ГОРЮНОВ
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В обстоятельствах гибели парня разбираются специалистыВ обстоятельствах гибели парня разбираются специалистыФото: соцсети
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16 марта в Тольятти произошла трагедия. В 9 квартале, в доме № 24, скончался 19-летний Алексей М. Обстоятельства его смерти до сих пор остаются неясными.

- В 8 утра он сидел на лестнице, вроде был жив. Уже в обед врачи скорой помощи проводили с ним спасательные мероприятия, но ничего не удалось, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Иван П. (имя изменено).

По словам очевидца, после того, как медики уехали, труп парня еще длительное время лежал возле лифта. В социальных сетях пользователи не исключают, что он отравился наркотическими средствами. Однако, точную причину сейчас устанавливают специалисты. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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